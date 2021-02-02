Hubble зробив знімок «скромної» галактики

Телескоп Hubble зробив світлину галактики UGC 3855, яка знаходиться у сузір'ї Рисі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що на самому знімку «скромної» галактики видно багато молодих блакитних зірок, які розкидані по рукавах галактики.

При більш довгому розгляді світлини можна помітити хитросплетіння галактики.

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Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину планетарної туманності ESO 455-10, розташованої в сузір'ї Скорпіона.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Walsh