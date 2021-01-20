Астрономи розкрили секрет дивної екзопланети завбільшки з Юпітер

Група міжнародних астрономів дослідила, що щільність ядра екзопланети WASP-107b є набагато меншою, ніж раніше вважалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Планета WASP-107b, яка була виявлена ще у 2017 році, знаходиться за 212 світлових років від Землі у сузір’ї Діви. Навіть більше, вона обертається навколо своєї зірки за 5,7 дня.

Астрономи встановили, що маса газової оболонки в складі планети WASP-107b припадає на понад 85% від загальної маси планети. У Нептуна цей показник становить лише 15%.

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Також величина екзопланети дорівнює розміру Юпітера, проте її маса у 10 разів менша за масу Юпітера. Таким чином WASP-107b є однією з планет із найменшою щільністю, про яку відомо по цей день.

Згідно з новим дослідженням, сама маса ядра екзопланети дорівнює масі чотирьох планет Земля чи трохи менше. Для порівняння: маса ядра Юпітера дорівнює масі 25-ти планет Земля.

Зазначається, що згідно з поточними моделями розрахунку формування газових гігантів, такі планети починають формуватися з твердого ядра при щонайменше 10 масах Землі. Однак нові дані вказують на інше, а саме, що газові гіганти утворюються набагато легше, ніж вважалося раніше.

Як повідомляв Укрінформ, NASA більше не намагатиметься пробурити ґрунт на Марсі за допомогою інструменту «кріт» апарату InSight.

Фото: David A. Aguilar (CfA)