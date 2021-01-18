Hubble зробив знімок яскравої галактики в сузір'ї Діви

Телескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 4535, яка знаходяться у сузір'ї Діви.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Галактика знаходиться за близько 50 мільйонів світлових років від Землі.

Зазначається, що яскраві кольори на цьому зображенні не просто красиві, але вони насправді більше розповідають про популяцію зірок у цій спіральній галактиці.

Яскраво-блакитні кольори вказують на наявність більшої кількості молодих і гарячих зірок у NGC 4535.

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Натомість, жовті кольори галактики говорять нам про те, що в цій центральній області знаходяться зірки, які старіші та більш прохолодні.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину чотирьох галактик, які знаходяться у сузір'ї Кит.

Фото: ESA/Hubble & NASA