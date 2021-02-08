Китайський зонд показав перше зображення Марса

Китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Сам зонд пролетів на орбіті вже близько 197 днів, подолавши відстань близько 465 млн км. Зараз "Тяньвень-1" знаходиться на відстані близько 184 млн км від Землі і 1,1 млн км від Марса.

У п'ятницю ввечері зонд провів четверту орбітальну корекцію. Її мета - забезпечити наближення зонда до Марса в заздалегідь встановлений час.

Зазначається, що марсіанський зонд був запущений 23 липня 2020 року. 2 серпня він завершив свою першу орбітальну корекцію, 20 вересня - другу, а 28 жовтня - третю.

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Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики NGC 1792, розташованої в сузір'ї Голуба.

Фото з сайту news.cn