Апарат NASA приземлиться на Марс у лютому

Марсохід NASA впевнено наближається до Марса та планово має приземлитися на Червоній планеті у середині лютого.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву НАСА пише Сіньхуа.

“Всюдихід NASA Perseverance наближається до Марса зі швидкістю 2,5 км/сек й має приземлитися на Червоній планеті 18 лютого”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що літальному апарату залишилося подолати близько 41,2 млн км із його 470,8 млн км подорожі.

“Щойно він опиниться у верхніх шарах атмосфери Марса, розпочнуться багаті на події сім хвилин зниження”, - стверджує Сіньхуа.

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За словами головного науковця проєкту NASA “Марс 2020” Кена Фарлі, “складне наукове обладнання Perseverance не лише допоможе у пошуку скам’янілих мікробів, але також розширить наші знання стосовно марсіанської геології, її минулого, теперішнього та майбутнього”.

Нагадаємо: марсохід було запущено 30 липня минулого року з космодрому у Флориді. Це - перший усюдихід, що доставить на Марс обладнання із забору елементів поверхні й збереже цікаві зразки для повернення на Землю наступною місією.

Фото: NASA