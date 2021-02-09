На орбіту Марса виходить космічний зонд ОАЕ

Космічний зонд «Надія» (араб. - Al Amal або англ. - Hope) Об’єднаних Арабських Еміратів в рамках першої міжпланетної арабської місії виходить на орбіту планети Марс.

Трансляція події вже почалася.

Зонд, зокрема, працюватиме над створенням першої карти погоди всієї планети, а також вивчатиме процеси в атмосфері Марса.

Планується, що «Надія» обертатиметься навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 земних днів.

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ОАЕ, Китай і США запустили свої апарати на Марс в липні минулого року, скориставшись періодом, коли Земля і Марс перебувають на найближчій відстані одне від одного.

Китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" і марсохід Perseverance 2020, який відправили США, на відміну від «Надії» приземляться на марсіанську поверхню.

Усі три місії працюватимуть окремо.

У минулому тільки США, Індія, Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно досягли Червоної планети.