На орбіту Марса виходить космічний зонд ОАЕ
Трансляція події вже почалася.
Зонд, зокрема, працюватиме над створенням першої карти погоди всієї планети, а також вивчатиме процеси в атмосфері Марса.
Планується, що «Надія» обертатиметься навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 земних днів.
ОАЕ, Китай і США запустили свої апарати на Марс в липні минулого року, скориставшись періодом, коли Земля і Марс перебувають на найближчій відстані одне від одного.
Китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" і марсохід Perseverance 2020, який відправили США, на відміну від «Надії» приземляться на марсіанську поверхню.
Усі три місії працюватимуть окремо.
У минулому тільки США, Індія, Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно досягли Червоної планети.