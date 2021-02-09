Космічний зонд ОАЕ дістався орбіти Марса

Зонд «Надія» (араб. - Al Amal або англ. - Hope) Об’єднаних Арабських Еміратів у рамках першої міжпланетної арабської місії у вівторок, 9 лютого, досягнув орбіти Марса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттер шейх ОАЕ.

"Місію завершено", - йдеться у дописі.

تمت المهمة بنجاح



Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

Як повідомлялося, зонд працюватиме над створенням першої карти погоди всієї планети, а також вивчатиме процеси в атмосфері Марса.

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Планується, що «Надія» обертатиметься навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 земних днів.

Фото: NASA