Космічний зонд ОАЕ дістався орбіти Марса
Укрінформ
Зонд «Надія» (араб. - Al Amal або англ. - Hope) Об’єднаних Арабських Еміратів у рамках першої міжпланетної арабської місії у вівторок, 9 лютого, досягнув орбіти Марса.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттер шейх ОАЕ.
"Місію завершено", - йдеться у дописі.
تمت المهمة بنجاح— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021
Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq
Як повідомлялося, зонд працюватиме над створенням першої карти погоди всієї планети, а також вивчатиме процеси в атмосфері Марса.
Планується, що «Надія» обертатиметься навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 земних днів.
Фото: NASA