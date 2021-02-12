Китайський зонд показав, як виглядає Марс з орбіти

Китайське національне космічне управління показало відео, зняте зондом «Тяньвень-1» на орбіті Марса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

Зонд зафільмував поверхню Марсу, рухаючись від «сонячної» частини планети до її темного боку. Камери на космічному апараті зафіксували його політ над Червоною планетою, частину крила апарата та невелику вібрацію зонда.

Як повідомляв Укрінформ, китайський космічний зонд «Тяньвень-1» 10 лютого успішно вийшов на орбіту Марса.

Очікується, що посадка марсохода відбудеться приблизно в травні-червні, після чого розпочнуться наукові дослідження.

На поверхні Марса «Тяньвень-1» має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів. Після закінчення цього терміну станція перейде на кругову орбіту і розгорне наукову програму тривалістю в один марсіанський рік.

«Тяньвень-1» запущений 23 липня 2020 року. Він подолав майже 470 мільйонів кілометрів до Марса за 202 дні.