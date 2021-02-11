Вчені знайшли на Марсі газ, що «натякає» на існування води

Група фізиків із Оксфордського університету вперше знайшла сліди хлороводня на Червоній планеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceAlert.

«Вперше на Марсі ми знайшли хлороводень», - повідомив фізик Кевін Олсон.

Він додав, що це є першим виявленням галогенного газу в атмосфері Червоної планети.

«Вам потрібна водяна пара для звільнення хлору, а для утворення хлороводню потрібні такі побічні продукти води як водень. Вода є критично важливою в цій хімії», - зазначив він.

За словами Олсона, наразі вчені також спостерігають за кореляцію хлороводню з пилом. «Ми бачимо більше хлористого водню, коли активність пилу посилюється. Цей процес пов’язаний із сезонним нагріванням південної півкулі», - додав він.

Зазначається, що сліди хлороводню вчені змогли виявити завдяки місії ExoMars.

Як повідомляв Укрінформ, група астрономів підтвердила, що космічне тіло FarFarOut є найбільш віддаленим об’єктом у межах Сонячної системи.