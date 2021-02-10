У КПІ планують розробляти екотранспорт

На базі Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ) планується відкриття дослідницького центру для розробки екотранспорту.

Про це повідомила Укрінформу доцент кафедри конструювання машин і директор департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ Оксана Юрчишин.

"Як закінчиться дистанційний режим, з нового навчального року в центрі вже можна буде займатися", - сказала Юрчишин.

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За її словами, Центр досліджень і розробок - R&D Центр - буде відкрито за підтримки компанії Delfast в рамках нового проєкту університету - ТехноХАБ КПІ.

Вона зазначила, що наразі на території, де має знаходитися R&D Центр, тривають підготовчі роботи.

Співпраця КПІ та Delfast (екологічного стартапу, що займається розробкою електробайків та доставкою - ред.) розпочалася ще в листопаді 2019-го року, коли було створено гурток "Екотранспорт", де студенти із трьох факультетів розпочали конструювати електробайк за підтримки та консультування фахівців компанії. До відкриття центру студенти працюватимуть в такому ж форматі, підкреслила Юрчишин.

Вона додала, що після запуску центру можна буде виготовити дослідний зразок створеного студентами електробайка. Також розроблятимуться й інші види екотранспорту.

Фото: kpi.ua