У КПІ планують розробляти екотранспорт
Про це повідомила Укрінформу доцент кафедри конструювання машин і директор департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ Оксана Юрчишин.
"Як закінчиться дистанційний режим, з нового навчального року в центрі вже можна буде займатися", - сказала Юрчишин.
За її словами, Центр досліджень і розробок - R&D Центр - буде відкрито за підтримки компанії Delfast в рамках нового проєкту університету - ТехноХАБ КПІ.
Вона зазначила, що наразі на території, де має знаходитися R&D Центр, тривають підготовчі роботи.
Співпраця КПІ та Delfast (екологічного стартапу, що займається розробкою електробайків та доставкою - ред.) розпочалася ще в листопаді 2019-го року, коли було створено гурток "Екотранспорт", де студенти із трьох факультетів розпочали конструювати електробайк за підтримки та консультування фахівців компанії. До відкриття центру студенти працюватимуть в такому ж форматі, підкреслила Юрчишин.
Вона додала, що після запуску центру можна буде виготовити дослідний зразок створеного студентами електробайка. Також розроблятимуться й інші види екотранспорту.
Фото: kpi.ua