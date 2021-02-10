У КПІ планують розробляти екотранспорт

У КПІ планують розробляти екотранспорт

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Укрінформ
На базі Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ) планується відкриття дослідницького центру для розробки екотранспорту.

Про це повідомила Укрінформу доцент кафедри конструювання машин і директор департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ Оксана Юрчишин.

"Як закінчиться дистанційний режим, з нового навчального року в центрі вже можна буде займатися", - сказала Юрчишин.

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За її словами, Центр досліджень і розробок - R&D Центр - буде відкрито за підтримки компанії Delfast в рамках нового проєкту університету - ТехноХАБ КПІ.

Вона зазначила, що наразі на території, де має знаходитися R&D Центр, тривають підготовчі роботи.

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Співпраця КПІ та Delfast (екологічного стартапу, що займається розробкою електробайків та доставкою - ред.) розпочалася ще в листопаді 2019-го року, коли було створено гурток "Екотранспорт", де студенти із трьох факультетів розпочали конструювати електробайк за підтримки та консультування фахівців компанії. До відкриття центру студенти працюватимуть в такому ж форматі, підкреслила Юрчишин.

Вона додала, що після запуску центру можна буде виготовити дослідний зразок створеного студентами електробайка. Також розроблятимуться й інші види екотранспорту.

Фото: kpi.ua

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