Три українські міста приймуть етап навколосвітнього ралі на електрокарах

Відомий гонщик Рафаель де Местре та один з головних амбасадорів електромобільного руху в Україні Сергій Вельчев презентували в Одесі український етап ралі на електромобілях "Навколо світу за 80 днів"

Також вони представили відреставроване авто-легенду Tesla Model S P85 + Signature, що вже об'їхало навколо світу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2023 році ми організуємо навколосвітнє ралі 80edays, що має за мету привернути уваги громадськості до необхідності скорочення викидів СO2 і популяризації екологічно чистого транспорту. І я разом з іншими пілотами електромобілів планую взяти участь у ралі на відреставрованому в Одесі після ДТП авто Tesla Model S P85 + Signature, яким вже один раз об'їхав навколо світу", - зазначив Рафаель де Местре.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, в якому місті розпочнеться ралі і через які міста України проляже маршрут, рекордсмен у подорожі на електромобілі сказав: "Стартуємо у Барселоні і плануємо відвідати низку європейських міст. Зокрема, Мілан, Будапешт, Відень, Цюріх, Прагу, Гамбург, Копенгаген, Гетеборг, Осло, потім - Галафакс, Нью-Йорк, Кванджу, Шанхай, Шиянь, Астану, Москву, після чого візьмемо курс на Київ, зробимо зупинки у Львові та Одесі, а далі вирушимо до Бухареста, відвідаємо ще декілька міст і завершимо ралі у моєму рідному місті Манреса, що в Автономній області Каталонія".

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Як наголосив Рафаель де Местре, принцип «робити неможливе можливим» асоціюється у нього з Україною. «У 2012 році мені говорили, що об’їхати навколо світу на електромобілі неможливо, а я зробив це. Більш того, уже в 2012 році, коли світ практично нічого не знав про електрокари, перші електромобілі, зроблені своїми руками, я зустрів саме тут, в Україні», - зазначив він.

«Я знаю, що тут живуть дуже талановиті майстри, і я зі спокійною душею довірив свою улюблену машину команді інженерів Ecofactor, яку очолює Сергій Вельчев. Тепер ми разом з ними і Tesla Community організуємо український етап ралі 80e days», - додав організатор ралі на електромобілях.

У свою чергу Вельчев зауважив, що головне - вірити в себе. «В Україні дуже високий інженерний потенціал і круті фахівці. Наша експертиза легко конкурує зі світовими виробниками. Для нас велика честь приймати в Одесі один з етапів ралі 80edays, і ми активно працюємо на тим, щоб інтегрувати Україну у світове електромобільне співтовариство», - сказав він.

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За словами Вельчева, «наша команда рада, що вчергове зможе заявити про нашу країну всьому світу з позиції творчості та усвідомленості».

Як повідомлялося, серед реалізованих проєктів Вельчева - перший український електромобіль для людей з інвалідністю USEC, модифікований запорожець ZAZ Electro, електротрактор Tractor Electro 2.0, електричний концепт-кар Synchronous і інші. У листопаді 2019 року команда Eсofactor на чолі з Вельчевим виграла 24-годинну міжнародну гонку на електромобілях Eco Grand Prix в Німеччині, чим довела свою експертність всесвітній електромобільній спільноті.

Проєкт Tesla Community є складовою групи компаній Ecofactor, що займається розвитком електромобільності в Україні з 2015 року: будує інфраструктуру для електромобілів, виробляє зарядні станції, ремонтує і обслуговує електромобілі, створює соціальні та освітні проекти. Tesla Community також підтримує екологічний рух у світі і всіх його учасників. Вважає своєю місією формування екологічної спільноти і популяризацію екологічно чистого транспорту.

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Рафаель де Местре у липні 2020 року потрапив у серйозне ДТП на своїй легендарній Model S P85 + Signature. Пілот не постраждав, але його машина була значно пошкоджена. Відновлювала авто компанія Ecofactor.