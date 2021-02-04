Австралія представила летючий електорокар для перегонів

Австралійський стартап Alauda представив летючий електричний автомобіль для перегонів Airspeeder Mk3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Загальна вага летючого електрокара без пілота становить 110 кг.

Завдяки електричному силовому агрегату із потужністю 96 кВт та восьми пропелерам максимальна швидкість Airspeeder Mk3 перевищує 120 км за годину.

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Також у транспортному засобі встановлені спеціальні сенсори, які дозволять автомобілям літати поруч один з одним.

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Компанія планує наступного року представити оновлену версію летючого е-автомобіля Airspeeder Mk4. Його максимальна швидкість дорівнюватиме 160 км за годину при розгоні до «сотні» за 2,3 секунди. Очікується, що він зможе літати над землею на висоті 60 метрів впродовж 20 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, канадська компанія Horizon Aircraft представила концепт гібридного летючого автомобіля Cavorite X5.

Фото: Alauda Aeronautics