Канадська компанія Horizon Aircraft представила концепт гібридного летючого автомобіля Cavorite X5.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Транспортний засіб із 16 пропелерами розрахований на перевезення п’яти пасажирів. Завдяки гібридній установці Cavorite X5 може пролетіти до 500 км з пасажирами. При цьому його швидкість не перевищуватиме 350 км за годину.

Без пасажирів автомобіль має можливість подолати відстань до 1000 км.

У Канаді представили концепт гібридного летючого автомобіля / Фото: newatlas.com

У компанії поки що працюють над малими версіями гідридного летючого автомобіля для проведення його тестування. Проте очікується, що вже у 2024 році розпочнеться виробництво Cavorite X5.

Зазначається, що транспортний засіб може злітати вертикально.

Як повідомляв Укрінформ, французький стартап MACA розробляє швидкісний летючий автомобіль на водні Carcopter.