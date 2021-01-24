Rolls-Royce анонсувала новий електрокар Silent Shadow

Як передає Укрінформ, про це пише портал Autocar.

З'явилася версія, що новинка матиме назву - Silent Shadow.

Електрокар класу люкс буде вироблено на власній платформі, однак, багато компонентів будуть запозичені в електричного седана BMW i7 та кросовера iX.

Як зазначається, Rolls-Royce готує дві версії електромобіля - з переднім та повним приводом. Згідно з деякими даними, ємність батарей нового електрокару буде понад сто кіловат-годин.

Дату випуску нової моделі виробник не повідомив, адже проєкт знаходиться ще на початковому етапі.