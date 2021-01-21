Німецька компанія Mercedes-Benz представила серійну версію електричного позашляховика Mercedes-Benz EQA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Габарити Mercedes-Benz EQA становлять 4463×1834×1620 мм, колісна база – 2729 мм, вага – 2040 кг.

В електрокарі встановлений електродвигун з потужністю 140 кВт (або 190 кінських сил) і крутним моментом у 375 Нм.

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Позашляховик може розганятися до 100 км за 8,9 секунд. Його максимальна швидкість не перевищує 160 км за годину. Також автомобіль зможе проїхати 427 км без підзарядки, а сама зарядка триватиме до 30 хвилин.

Mercedes-Benz представив новий елекропозашляховик / Фото: electrek.co

Вартість одного екземпляра Mercedes-Benz EQA становить близько 46 тисяч доларів США. Перші доставки очікуються пізніше цього року.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія-гігант електронної промисловості Sony продемонструвала вперше проведені випробування на дорогах загального користування свого прототипу електромобіля із системою автономного водіння.