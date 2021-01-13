Sony показала випробування прототипу електрокара з автопілотом

Японська компанія-гігант електронної промисловості Sony продемонструвала вперше проведені випробування на дорогах загального користування свого прототипу електромобіля з системою автономного водіння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Відеоролик тест-драйву, що відбувся в Австрії, було показано на виставці споживчої електроніки CES 2021 - одному з найбільш впливових заходів такого роду, який зараз проходить онлайн.

Автомобіль Vision-S, який поки що перебуває у стадії розробки, оснащений 40 сенсорами. Вони забезпечують операції автономного рульового управління і гальмування, зчитуючи дорожню ситуацію, а також вираз обличчя водія.

У майбутньому компанія розраховує провести випробування на громадських дорогах у Японії і Сполучених Штатах з метою домогтися повністю автономного водіння.

За словами старшого віцепрезидента Каванісі Ідзумі, який відповідає за бізнес Sony в області штучного інтелекту і робототехніки, компанія бажає зробити все можливе для того, щоб внести свою лепту в індустрію автомобілебудування, оскільки та проходить період великих змін.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Sony вперше показала публіці свій дрон Airpeak, який використовує штучний інтелект для збереження стабільності зображень під час польоту.

Фото: Richard Lai / Engadget