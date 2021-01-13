Sony показала випробування прототипу електрокара з автопілотом

Sony показала випробування прототипу електрокара з автопілотом

Відео
Укрінформ
Японська компанія-гігант електронної промисловості Sony продемонструвала вперше проведені випробування на дорогах загального користування свого прототипу електромобіля з системою автономного водіння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Відеоролик тест-драйву, що відбувся в Австрії, було показано на виставці споживчої електроніки CES 2021 - одному з найбільш впливових заходів такого роду, який зараз проходить онлайн.

Автомобіль Vision-S, який поки що перебуває у стадії розробки, оснащений 40 сенсорами. Вони забезпечують операції автономного рульового управління і гальмування, зчитуючи дорожню ситуацію, а також вираз обличчя водія.

У майбутньому компанія розраховує провести випробування на громадських дорогах у Японії і Сполучених Штатах з метою домогтися повністю автономного водіння.

За словами старшого віцепрезидента Каванісі Ідзумі, який відповідає за бізнес Sony в області штучного інтелекту і робототехніки, компанія бажає зробити все можливе для того, щоб внести свою лепту в індустрію автомобілебудування, оскільки та проходить період великих змін.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Sony вперше показала публіці свій дрон Airpeak, який використовує штучний інтелект для збереження стабільності зображень під час польоту.

Фото: Richard Lai / Engadget

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