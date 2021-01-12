Sony показала дрон зі штучним інтелектом

Sony показала дрон зі штучним інтелектом

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Укрінформ
Компанія Sony вперше показала публіці свій дрон Airpeak, який використовує штучний інтелект для збереження стійкості зображень під час польоту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Офіційно дрон буде представлений навесні цього року.

В апараті встановлені чотири пропелери і дві опорні стійки, які згортаються під час зльоту.

Також дрон використовує беззеркальні камери серії Alpha від Sony.

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За словами президента компанії Кенічіро Йошіди, дизайн Airpeak створений для «авантюрних творців».

Дрон розроблений для зйомок фільмів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині дозволили використовувати безпілотні літальні апарати у сільському господарстві, зокрема для обприскування сільгоспугідь.

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