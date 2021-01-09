«Живий» звук: Sony анонсувала колонки з технологією 360 Reality Audio

Компанія Sony оголосила про випуск нових динаміків, сумісних з аудіотехнологією 360 Reality Audio, яка створює відчуття живої музики.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

Sony заявила, що планує випуск колонок SRS-RA5000 та SRS-RA3000 цієї весни.

Модель SRS-RA5000 матиме по три верхні та бічні динаміки, один низькочастотний. Його також сертифікували для аудіо високої якості. SRS-RA3000 оснащений двома високочастотними динаміками, двома пасивними випромінювачами та драйвером повного діапазону.

Колонки мають функцію самостійного регулювання гучності кожної доріжки, щоб відтворювати їх зі стабільним звуком. Обидва динаміки підтримують Alexa та Google Assistant від Amazon.

SRS-RA5000 коштуватиме приблизно 599 євро, тоді як SRS-RA3000 коштує приблизно 359 євро.

Фото: www.sony.net