Британська армія тестує «дрон-комар», якому не страшний шторм
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
Вага одного екземпляра становить лише 196 грамів. Сам пристрій може працювати у поривах вітру, чия швидкість досягає 80 км за годину. Всього він має 4 пропелери.
Зазначається, що Bug може літати 40 хвилин і має запас ходу без підзарядки до 2 км.
Компанії-розробники планують у майбутньому покращити дрон, додавши йому сенсорів.
«Навіть у найскладнішу погоду Bug може надати життєвоважливі тактичні дані розвідки про те, що є за сусіднім пагорбом. Він може працювати автономно, допомагаючи військовим з візуалізацією навколишнього середовища», - заявив представник BAE Systems Джеймс Джерард.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Aevum представила гігантський дрон Ravn X, який під час польоту зможе запускати супутники на орбіту.
Фото: New Atlas