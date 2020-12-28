Британська армія тестує «дрон-комар», якому не страшний шторм

Британська компанія UAVTEK розробила разом із BAE Systems дрон під назвою Bug (комар), який наразі тестує британська армія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Вага одного екземпляра становить лише 196 грамів. Сам пристрій може працювати у поривах вітру, чия швидкість досягає 80 км за годину. Всього він має 4 пропелери.

Зазначається, що Bug може літати 40 хвилин і має запас ходу без підзарядки до 2 км.

Компанії-розробники планують у майбутньому покращити дрон, додавши йому сенсорів.

«Навіть у найскладнішу погоду Bug може надати життєвоважливі тактичні дані розвідки про те, що є за сусіднім пагорбом. Він може працювати автономно, допомагаючи військовим з візуалізацією навколишнього середовища», - заявив представник BAE Systems Джеймс Джерард.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Aevum представила гігантський дрон Ravn X, який під час польоту зможе запускати супутники на орбіту.

Фото: New Atlas