Українська компанія вийшла у фінал міжнародного конкурсу стартапів

Український стартап Kray переміг у регіональному відборі на конкурс Startup World Cup і змагатиметься за $1 млн у гранд-фіналі, який пройде 19-21 травня у США.

За вихід у гранд-фінал змагалися 12 українських стартапів, передає кореспондент Укрінформу.

За словами організаторів, регіональний відбір, який відбувся 22 грудня у Києві, вперше офіційно пройшов в Україні.

Компанія Kray створила автоматичні дрони для внесення засобів захисту рослин і підживлення у польові культури з індустріальною продуктивністю (до 470 га/день). Вони зменшують вартість внесення на 90% - приблизно до $2/га (на ринку США).

Ця розробка дозволяє фермеру мінімізувати втрати врожаю та застосувати нові технології частого підживлення, які обіцяють приріст врожайності на 20-40%.

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Startup World Cup - найбільший глобальний конкурс стартапів з фіналом у Кремнієвій долині США, який щороку збирає понад 2500 інвесторів та близько 50 тисяч учасників з усього світу. Учасники фіналу отримають можливість не лише презентувати свій проєкт, а й почути поради світових експертів, знайти партнерів та інвесторів.

Фото: kray.technology