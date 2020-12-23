Українська компанія вийшла у фінал міжнародного конкурсу стартапів
За вихід у гранд-фінал змагалися 12 українських стартапів, передає кореспондент Укрінформу.
За словами організаторів, регіональний відбір, який відбувся 22 грудня у Києві, вперше офіційно пройшов в Україні.
Компанія Kray створила автоматичні дрони для внесення засобів захисту рослин і підживлення у польові культури з індустріальною продуктивністю (до 470 га/день). Вони зменшують вартість внесення на 90% - приблизно до $2/га (на ринку США).
Ця розробка дозволяє фермеру мінімізувати втрати врожаю та застосувати нові технології частого підживлення, які обіцяють приріст врожайності на 20-40%.
Startup World Cup - найбільший глобальний конкурс стартапів з фіналом у Кремнієвій долині США, який щороку збирає понад 2500 інвесторів та близько 50 тисяч учасників з усього світу. Учасники фіналу отримають можливість не лише презентувати свій проєкт, а й почути поради світових експертів, знайти партнерів та інвесторів.
Фото: kray.technology