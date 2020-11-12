Автопілот у заторах: Honda представить «розумне» авто

Японська компанія Honda до кінця березня планує випустити на ринок автомобіль з функцією автоматизації водіння з режимом вільних рук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У міністерстві транспорту Японії зазначили, що таким чином автовиробник стане першою у світі компанією, яка представить на ринку автомобіль третього рівня автоматизації.

Компанія Honda повідомила, що вона отримала державне свідоцтво сертифікації своєї системи автоматизації водіння.

Як відомо, технології автоматизації водіння мають п'ять рівнів.

Перший і другий передбачають автоматичне гальмування і технологію утримання смуги руху.

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Третій рівень дозволяє водієві надати виконання всіх операцій, в тому числі управління кермом і гальмування, самому автомобілю, але тільки в певних умовах, зокрема, в дорожній пробці або на автомагістралі, коли транспортний потік рухається повільно.

Як повідомляв Укрінформ, каліфорнійська компанія Rezvani Motors представила потужний позашляховик Rezvani Hercules 6x6.