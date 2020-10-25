Tesla показала новий софт для безпілотних електрокарів

Американська компанія Tesla розробила нове програмне забезпечення для безпілотного управління електрокарами й показала роботу тестової версії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Motocar.

Так, тестовий пілот марки Tesla Джеймс Локк випробував Model 3 та бета-версію функції повноцінного безпілотного керування автомобілем Tesla (FSD – Full Self-Driving), яка має бути доступна з останнім оновленням 2020.40.8.10.

Фактично «безпілотний софт» був продемонстрований на 2-х відеозаписах на каналі Локка: 39-хвилинне – подорож від Санта-Кларити до Пасадени, і 35-хвилинне відео від Пасадени до Санта-Кларити. Обидва відео були опубліковані під час перевірки FSD на дорогах загального користування.

Здебільшого використовувалось шосе, але також електрокар проїхав частину маршруту містом із безліччю вогнів та поворотів.

У цьому конкретному прикладі навігація на автопілоті з FSD працювала без помилок (включаючи виявлення стоп-сигналів, знаків зупинки, зміну смуги руху, дорожні роботи та повороти), хоча це все ще рання бета-версія, а це означає, що машина не може їхати сама.

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Як було зазначено у відео, водій і сам робив кілька втручань, коли йому доводилося брати контроль. Іноді FSD повільно розганяв машину й водій додавав швидкості, але Tesla не робила неправильних поворотів й завжди включала сигнал повороту. Також було відзначено занадто високу швидкість на нерівностях.

Загалом, це позитивна демонстрація ранньої бета-системи.

Фото з сайту motorcar.com.ua