Kia за наступні 6 років представить сім моделей електрокарів

Південнокорейська компанія з виробництва автомобілів Kia планує до 2027 року представити сім нових моделей електричних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За даними компанії, перший електричний кросовер буде представлений вже у першому кварталі цього року. Він зможе проїхати понад 500 км на одній зарядці, яка триватиме не більше 20 хвилин.

Також впродовж наступних шести років Kia має намір представити електричні седани, спортивні автомобілі та транспортні засоби для повсякденного життя.

Читайте також: Tesla відкличе у США понад 150 тисяч електрокарів

Ба більше, компанія планує до 2026 року збільшити щорічні продажі електрокарів до 500 тисяч екземплярів.

Зазначається, що таким кроком Kia планує збільшити свою частку на ринку електрокарів. Наразі частка компанії на ринку електрокарів невідома. У 2019 році продажі електричних автомобілів компанії дорівнювали лише 1% всіх продажів її авто.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія-гігант електронної промисловості Sony продемонструвала вперше проведені випробування на дорогах загального користування свого прототипу електромобіля з системою автономного водіння.

Фото: Yonhap