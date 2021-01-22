У Франції розробляють літаючий автомобіль на водні для гонок

Французький стартап MACA розробляє швидкісний літаючий автомобіль на водні Carcopter.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

У компанії стверджують, що п’ятиметровий автомобіль із вертикальним зльотом може розганятися до 246 км за годину.

В Carcopter, який призначений для гонок, вбудовані шість електричних двигунів потужністю по 35 кВт кожен. Вагу літаючого автомобіля MACA планує менше 600 кг. В автівці буде місце тільки для одного пілота.

Стартап заявляє, що перший політ Carcopter має відбутися до кінця цього року, а наприкінці наступного планують отримати дозвіл на польоти від профільного регулятора.

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Як повідомляв Укрінформ, австралійська компанія AMSL Aero представила прототип автономного безпілотника Vertiia, який у майбутньому використовуватиметься як карета швидкої допомоги.

Фото: MACA