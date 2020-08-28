Японський літаючий автомобіль здійснив перший політ з людиною

Японська компанія SkyDrive Inc. розробила літаючий автомобіль, який здійснив перший тестовий політ з людиною на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Винахід, схожий на мотоцикл з гвинтовими крилами, піднявся на кілька метрів над землею і чотири хвилини перебував у повітрі.

Томохіро Фукузава, відповідальний за розробку автомобіля, зазначив, що подібний винахід може стати реальним продуктом для продажу вже у 2023 році, і додав, що вирішальним чинником у розробці є безпечність польоту.

Поки машина може літати до 10 хвилин, але якщо розробник зможе збільшити цей час до 30 хвилин, то автівка матиме більший потенціал, і її можна буде, наприклад, експортувати у Китай, додав Фукузава.

На відміну від літаків і вертольотів, транспортні засоби електричного вертикального способу зльоту та посадки передбачають переміщення від точки до точки. Вони можуть літати автоматично, тому не потребують водіїв.

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SkyDrive спочатку був волонтерським проєктом під назвою Cartivator. Його фінансували провідні японські компанії, як-от Toyota Motor, Panasonic та компанія-розробник відеоігор Bandai Namco.

Демонстраційний політ три роки тому пройшов невдало, проте компанія продовжувала працювати над покращенням апарату, і проєкт отримав черговий транш фінансування - 37 млн дол., включно з вкладенням Банку розвитку Японії.

Японські посадовці заявляють про можливість використання літаючого транспорту у віддалених районах, а також для надання допомоги під час катастроф. Уже розроблено "мапу ділових послуг" з використанням винаходу до 2023 року, а розширене комерційне використання планується запровадити до 2030-х років.

Фото: facebook.com/cartivator