Японський літаючий автомобіль здійснив перший політ з людиною
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Винахід, схожий на мотоцикл з гвинтовими крилами, піднявся на кілька метрів над землею і чотири хвилини перебував у повітрі.
Томохіро Фукузава, відповідальний за розробку автомобіля, зазначив, що подібний винахід може стати реальним продуктом для продажу вже у 2023 році, і додав, що вирішальним чинником у розробці є безпечність польоту.
Поки машина може літати до 10 хвилин, але якщо розробник зможе збільшити цей час до 30 хвилин, то автівка матиме більший потенціал, і її можна буде, наприклад, експортувати у Китай, додав Фукузава.
На відміну від літаків і вертольотів, транспортні засоби електричного вертикального способу зльоту та посадки передбачають переміщення від точки до точки. Вони можуть літати автоматично, тому не потребують водіїв.
SkyDrive спочатку був волонтерським проєктом під назвою Cartivator. Його фінансували провідні японські компанії, як-от Toyota Motor, Panasonic та компанія-розробник відеоігор Bandai Namco.
Демонстраційний політ три роки тому пройшов невдало, проте компанія продовжувала працювати над покращенням апарату, і проєкт отримав черговий транш фінансування - 37 млн дол., включно з вкладенням Банку розвитку Японії.
Японські посадовці заявляють про можливість використання літаючого транспорту у віддалених районах, а також для надання допомоги під час катастроф. Уже розроблено "мапу ділових послуг" з використанням винаходу до 2023 року, а розширене комерційне використання планується запровадити до 2030-х років.
Фото: facebook.com/cartivator