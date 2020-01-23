General Motors представила безпілотний шаттл
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Укрінформ
Компанія Cruise, що належить General Motors, представила безпілотний шаттл Origin.
Про це повідомляє портал Motor.
"Безпілотний шаттл Cruise Origin побудований на абсолютно новій електричній платформі General Motors", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, у шаттлі встановлено набір сенсорів і камер, які можуть відстежувати переміщення відразу декількох людей і інших об'єктів, в тому числі в цілковитій темряві, під час дощу або снігопаду.
Бортова електроніка безпілотника оновлюється «по повітрю», а значить, транспортні компанії можуть знизити свої витрати.
Машина розрахована на понад 1,5 мільйона кілометрів пробігу.
Фото: motor.ru