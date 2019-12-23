Hyundai придумав "літаючий автомобіль"

Південнокорейська компанія Hyundai Motor придумала новий літальний апарат для персонального використання і представить його на виставці споживчої електроніки в січні в США.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Hyundai Motor придумала новий літальний апарат для персонального використання. Він стане частиною концепції «антропоцентричної мобільності майбутнього», яку корейський автовиробник представить на виставці споживчої електроніки (CES) в США", - йдеться в повідомленні.

На думку компанії Hyundai, в містах майбутнього проблема завантаженості доріг буде вирішуватися шляхом виходу в повітряний простір.

Компанія пропонує одночасно використовувати і літальні апарати, і автомобілі, а також створити в різних районах пересадочні вузли, де ці два види транспорту будуть стикуватися.

Самі пункти пересадки передбачається перетворити на громадські простори. А автомобілі в цій схемі будуть спеціалізованими - з великими можливостями для персоналізації і, зрозуміло, функцією автопілотування.

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Крім однієї опублікованої ілюстрації, жодних подробиць на наразі не має.

Сама концепція буде демонструватися в Лас-Вегасі з 7 по 10 січня.

Фото: Motor