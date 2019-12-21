В Австрії представили перший у світі пожежний електрокар

Австрійська компанія Rosenbauer представила першу у світі пожежну машину з електромотором.

Про це повідомляє Motor.

"Один із найбільших у світі виробників автомобілів для пожежних служб, компанія Rosenbauer, представила серійну версію першої у світі пожежної машини з електромотором", - йдеться в повідомленні.

За словами представників компанії-виробника, електромобіль вийшов не тільки екологічним, але і більш компактним і маневреним у порівнянні з машинами з класичним двигуном внутрішнього згоряння.

Також новинка більш зручна і безпечна в управлінні, бо тепер рятувальникам не доведеться забиратися в кабіну, оскільки все управління може здійснюватися з землі.

Автори проєкту оцінюють повністю укомплектований і готовий до роботи автомобіль у 1,2 мільйона доларів.

Це трохи дорожче, ніж традиційні вантажівки, але при цьому пожежний автомобіль з електромотором набагато дешевше в експлуатації та обслуговуванні. У компанії впевнені, що через деякий час ця первинна переплата нівелюється.

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Зазначається, що ще один плюс автомобіля - його модульність: роль і функціонал моделі можуть бути легко змінені при необхідності. Задню частину, наприклад, можна переобладнати на міні-версію кабіни "швидкої допомоги", де рятувальники зможуть надати первинну медичну допомогу та дочекатися бригаду медиків.