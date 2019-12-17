Volkswagen запустить у Катарі безпілотні електрошатли
Укрінформ
Німецький автовиробник Volkswagen запустить у столиці Катару Досі безпілотні електрошатли до кінця 2022 року.
Про це повідомляє портал Engadget.
“Volkswagen домовився з Катаром про продаж безпілотних електрокарів для надання послуг транспортування у Досі до кінця 2022 року”, - йдеться у повідомленні.
Угода передбачає 35 шатлів ID Buzz, які зможуть перевозити до 4 осіб в одному з районів столиці Катару.
Volkswagen надасть необхідне програмне забезпечення.
Зазначається, що тестування у закритому режимі вже розпочнеться у 2020 році, а тестування на дорогах може стартувати у 2021 році.
Як повідомлялося, в японському місті Осака безпілотний автобус здійснив свій перший тест-драйв.
Фото: engadget.com