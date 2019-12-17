В Україні понад 75% водіїв не користуються пасками безпеки

Дослідження Центру демократії та верховенства права (CEDEM) показало, що понад 75% водіїв в Україні не користуються пасками безпеки.

Про це сказала заступниця директора Центру демократії та верховенства права Олеся Холопік на брифінгу в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми нещодавно презентували всеукраїнське дослідження, яке показало, що велика кількість водіїв та пасажирів ігнорують ремені безпеки. Понад 75% водіїв ними не користуються. А штрафи за не користування ременями мізерні, лише 51 гривня”, - повідомила вона.

Холопік наголосила, що пасажири та водії часто не користуються пасками безпеки, тому що серед них популярні міфи, як от: при аварії пасок не дозволить залишити автомобіль, на задньому сидінні пристібатись необов'язково або ж є переконання, що подушок безпеки буде достатньо.

За даними CEDEM, минулого року пасками безпеки користувалося 23% водіїв та пасажирів, а у 2017 - лише 15%.