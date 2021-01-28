Nissan за 10 років повністю перейде на випуск електрокарів і гібридів

Японська автомобілебудівна компанія Nissan планує перейти на початку 2030-х років на випуск електро- і гібридних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанія представила свій план, щоб сприяти досягненню вуглецевої нейтральності - нульового рівня емісій парникових газів.

Nissan має на меті на початку 2030-х років продавати в Японії, Європі, Сполучених Штатах і Китаї лише електро- і гібридні автомобілі. Гібридні автомобілі рухаються за рахунок електроенергії, що виробляється двигуном внутрішнього згоряння.

Компанія планує активізувати зусилля щодо розробки акумулятора нового покоління, щоб поліпшити пробіг на одній зарядці й знизити вартість автомобілів.

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Як повідомляв Укрінформ, канадська компанія Horizon Aircraft представила концепт гібридного летючого автомобіля Cavorite X5.