Nissan за 10 років повністю перейде на випуск електрокарів і гібридів
Укрінформ
Японська автомобілебудівна компанія Nissan планує перейти на початку 2030-х років на випуск електро- і гібридних автомобілів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Компанія представила свій план, щоб сприяти досягненню вуглецевої нейтральності - нульового рівня емісій парникових газів.
Nissan має на меті на початку 2030-х років продавати в Японії, Європі, Сполучених Штатах і Китаї лише електро- і гібридні автомобілі. Гібридні автомобілі рухаються за рахунок електроенергії, що виробляється двигуном внутрішнього згоряння.
Компанія планує активізувати зусилля щодо розробки акумулятора нового покоління, щоб поліпшити пробіг на одній зарядці й знизити вартість автомобілів.
Як повідомляв Укрінформ, канадська компанія Horizon Aircraft представила концепт гібридного летючого автомобіля Cavorite X5.