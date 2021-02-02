Представили найпотужніший в історії Cadillac
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
В автомобілі 2022 CT5-V Blackwing встановлений 6,2-літровий двигун V8 із потужністю 668 кінських сил та крутним моментом у 659 Нм. Максимальна швидкість перевищує 322 км за годину.
«2022 CT5-V Blackwing є найпотужнішим Cadillac в історії», - заявив представник компанії Брендон Вівіан.
Компанія також представила малу версію седана 2022 Cadillac CT4-V Blackwing. В автомобілі встановлений турбодвигун об'ємом 3,6 л із подвійним надувом V8. Його потужність дорівнює 472 кінських сил, а крутний момент 445 Нм. Максимальна швидкість становить 302 км за годину.
Вартість базової моделі 2022 Cadillac CT4-V Blackwing від 59 990 доларів, а 2022 Cadillac CT5-V Blackwing – від 84 990 доларів.
Очікується, що автомобілі почнуть надходити до дилерів вже улітку.
Фото: GM