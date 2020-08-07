Cadillac представив електрокар — майже 500 кілометрів без підзарядки

Марка автомобілів класу люкс Cadillac, яка належить концерну General Motors, представила свій перший електрокар Lyriq.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У компанії стверджують, що Lyriq може проїхати понад 482 км без підзарядки завдяки елекробатареї з потужністю в 100кВт за годину.

За даними Cadillac, усередині салону вбудований світлодіодний екран у 86,8 см, що в рази перевищує дисплеї від Tesla Ілона Маска. Більш того, у компанії стверджують, що саме їхній екран має найбільшу роздільну здатність в автоіндустрії на даний час.

Cadillac представив свій перший електрокар / Фото: carbuzz.com

Автовиробник також приділив багато уваги розробці системи, яка приглушуватиме звук на дорозі.

Очікується, що компанія почне виробляти перші електрокари наприкінці наступного або на початку 2022 року.

Наразі невідома вартість цього люксового електрокару.

Зазначається, що представлення Lyriq було спочатку заплановане на квітень цього року, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи, і показ автомобіля було відкладено.

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Як повідомляв Укрінформ, британська компанія Gordon Murray Automotive представила спортивний автомобіль T.50 із двигуном у 654 кінських сил.