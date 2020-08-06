Українці в липні купили майже 800 електрокарів

У липні 2020 року українці розмитнили і зареєстрували 799 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, що на 6% менше, ніж роком раніше, та на 3% менше червневого результату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Із тих електромобілів, що у липні 2020 року пройшли реєстрацію в Україні були: 766 од. – легкові авто та 33 од. – комерційні.

Частка імпортованого секонд-хенду в частині легкових авто становила 92%, а в частині комерційних – 100%.

Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку залишається Nissan Leaf. За місяць автопарк країни поповнився 234 автомобілями цієї моделі.

На другому місці Tesla Model 3, її обрали 115 автомобілістів.

Також до п’ятірки найбільш затребуваних автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: Tesla Model S – 98 шт.; Tesla Model X- 45 шт.; Fiat 500е – 38 шт.

В Укравтопромі зазначають, що негативну динаміку, вочевидь, спровокувала плутанина в законодавстві, що була викликана зміною системи кодифікації товарів.

4 червня 2020 року Верховна Рада прийняла проєкт Закону про митний тариф, який змінив з 1 липня кодифікацію транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами. При цьому, не було внесено відповідні зміни до Податкового кодексу, що поставило під загрозу можливість подальшого використання пільги по звільненню від сплати ПДВ.

Держмитслужба і Податкова своїми листами роз’яснили, що з 1 липня, з моменту введення в дію нової редакції Митного тарифу, пільги на ввезення електромобілів продовжують свою дію в повному обсязі.

Усього з початку року в Україні було поставлено на облік 4315 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі: 4112 шт. легкових авто, 202 шт. комерційних і один автобус.