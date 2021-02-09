Твіттер з березня видалив понад вісім тисяч постів із фейками про коронавірус

Компанія Твіттер у рамках кампанії боротьби з дезінформацією про пандемію COVID-19 із березня 202 року видалила понад 8,4 тисячі записів відповідного змісту в своїй соцмережі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в блозі компанії.

Так, представниця Твіттера з питань управління та філантропії в Іспанії Каміно Рохо нагадала, що в березні минулого року для користувачів платформи набрали чинності нові правила, покликані звести до мінімуму фейкові та конспірологічні теорії про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

Рохо наголосила, що з того часу Твіттер видалив 8 493 твіти, а автоматизовані системи оскаржили 11,6 мільйона акаунтів, які «зробили обговорення COVID-19 об’єктом спаму і маніпулювання».

Представниця соцмережі назвала ще один підсумок кампанії із забезпечення безпеки і коректності дискусій в Twitter: кількість облікових записів, заблокованих або видалених в зв’язку з цим адміністраторами платформи, зросла за останній календарний рік на 105%.

Нагадаємо, що спалах захворювання, яке викликається новим коронавірусом, був зафіксований в кінці 2019 року в китайському місті Ухань, поширився на більшість країн і 11 березня минулого року був визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемією.

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Як передавав Укрінформ, станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 78,8 млн осіб.