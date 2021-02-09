Facebook блокуватиме фейки, що COVID-вакцини спричиняють аутизм

Компанія Facebook видалятиме публікації, у яких стверджується про нібито вплив вакцин від коронавірусу на розвиток аутизму в рамках оновлення засобів захисту на платформі.

Про це повідомляє The Verge, передає Укрінформ.

Платформа блокує неправдиву інформацію про COVID-19 із початку пандемії. У зв’язку з оновленням політики та засобів захисту до списку потенційно шкідливих публікацій компанія додала такі теми: COVID-19 створили люди, вакцини неефективні для запобігання коронавірусу; безпечніше захворіти на коронавірус, аніж вакцинуватися; вакцини небезпечні, токсичні, або викликають аутизм.

Facebook заявляє, що почне застосовувати цю політику із зосередженням на групах, сторінках та облікових записах, які поширюють публікації на ці теми. Соцмережа зазначає, що розгляне можливість видалення джерел публікацій, якщо вони стануть повторними порушниками.

Компанія також вносить корективи до подання інформації про COVID-19 у Facebook та Instagram. Посилання на інформацію про вакцини та реєстрацію для отримання вакцинації розміщуватимуться в Інформаційному центрі COVID-19, також ця опція з’явиться і в Instagram.

За даними видання, Facebook продовжує вдосконалювати пошук на обох платформах, щоб показувати «більш відповідні, авторитетні результати», коли користувач шукає інформацію, пов’язану з COVID-19.

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Крім того, Facebook надає 120 млн дол. «рекламних» кредитів, щоб «допомогти міністерствам охорони здоров’я, неурядовим організаціям та установам ООН» поширювати інформацію про вакцини проти коронавірусу мільярдам користувачів соцмережі.

За даними ресурсу Worldometer, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 336 337 – летальних, одужали 78 851 588 осіб.

Фото: Getty Images