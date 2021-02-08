Степанов хоче допомоги селебріті у боротьбі з фейками про вакцинацію

В Україні необхідно відновити довіру до вакцинації, тому важливо, щоб до процесу вакцинації від COVID-19 приєдналися відомі особи, які власним прикладом допоможуть боротьбі з фейками та маніпуляцями навколо цього процесу.

Як передає Укрінформ, про це під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Вчасне і доступне інформування - це інструмент до відновлення довіри до вакцинації. Найперше наше спільне завдання - пояснити кожному українцю, що вакцинація буде відбуватися виключно безпечною вакциною. І тут важливо продемонструвати обізнаність та особистий приклад. Я сподіваюся, що відомі люди, яким довіряє суспільство, приєднаються до цього процесу. Ми будемо боротися з фейками та маніпуляціями власним прикладом”, - сказав Степанов.

Він додав, що за даними соціологічних опитувань, в листопаді 2020 року 55% українців готові були вакцинуватися від COVID-19, за умови, що вакцина буде безкоштовною. В січні 2021 року таких людей вже було 43%.

“Тому нам важливо максимально пояснювати суспільству”, - сказав Степанов.

Міністр розповів, що, зокрема, на спеціальному порталі, який МОЗ планує запустити найближчим часом, буде вся інформація про вакцинацію для громадян, етапи вакцинальної кампанії, інформація про вакцини, як відбуватиметься сам процес вакцинації, а також окремий розділ для медичних працівників. Також буде окремий розділ, де громадяни зможуть записатися на вакцинацію.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

Зокрема, передбачається провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років.

У лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. вакцини BioNTech/Pfizer. Загалом у межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться двічі.

Також Україна уклала контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Уповноваженим представником компанії Sinovac Biotech на території України є АТ "Лекхім”.

Окрім цього, на початку лютого міністр охорони здоров’ я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці вакцини розроблені за участі компаній AstraZeneca (Великобританія та Оксфордський університет) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Постачання вакцин здійснюватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, яка визначена урядом України для закупівлі вакцини проти коронавірусої хвороби.