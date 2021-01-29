Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця

Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця

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Укрінформ
Група американських астрономів зробила високоякісний знімок Місяця завдяки новому радіолокаційному передавачу. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Сам новий радіолокаційний передавач був розроблений американським радіотелескопом Грін-Бенк (Green Bank Telescope) у Південній Вірджинії, антенним масивом дуже великої бази (VLBA) у штаті Нью-Мексико та компанією Raytheon Intelligence & Space.

Пристрій був поміщений у Грін-Бенк для передачі радіолокаційних сигналів у космос.

Потім отримані сигнали фіксує VLBA завдяки серії радіоантен, які розосереджені по Північній Америці, та обробляє отримані зображення.

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Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів.

Астрономи тепер планують розробити радар нового покоління з потужністю 500 кіловат, аби бачити з Землі об’єкти поза нашою Сонячною системою. Кінцевою метою цього радара для астрономів стане зйомка об’єктів на Урані та Нептуні.

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Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Колгейтського університету в американському штаті Нью-Йорк знайшли на Червоній планеті сліди десятків льодовикових періодів.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

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