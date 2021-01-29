Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця

Група американських астрономів зробила високоякісний знімок Місяця завдяки новому радіолокаційному передавачу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Сам новий радіолокаційний передавач був розроблений американським радіотелескопом Грін-Бенк (Green Bank Telescope) у Південній Вірджинії, антенним масивом дуже великої бази (VLBA) у штаті Нью-Мексико та компанією Raytheon Intelligence & Space.

Пристрій був поміщений у Грін-Бенк для передачі радіолокаційних сигналів у космос.

Потім отримані сигнали фіксує VLBA завдяки серії радіоантен, які розосереджені по Північній Америці, та обробляє отримані зображення.

Радіолокаційний передавач зміг зменшувати масштаб конкретних об’єктів на Місяці до всього 5 метрів.

Астрономи тепер планують розробити радар нового покоління з потужністю 500 кіловат, аби бачити з Землі об’єкти поза нашою Сонячною системою. Кінцевою метою цього радара для астрономів стане зйомка об’єктів на Урані та Нептуні.

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Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Колгейтського університету в американському штаті Нью-Йорк знайшли на Червоній планеті сліди десятків льодовикових періодів.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI