Астрономи знайшли шість екзопланет, які «танцюють» навколо зірки

Завдяки космічному телескопу Європейського космічного агентства (ESA) CHEOPS, астрономи виявили у Всесвіті шість нових екзопланет, які знаходяться в ритмічному русі, обертаючись навколо своєї центральної зірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sci-News.

Планети були виявлені у зірковій системі TOI-178, яка знаходиться за 200 світлових років від Землі у сузір’ї Скульптора.

П’ять з шести нових екзопланет утворюють резонансний ланцюг, тобто обертаються навколо центрального світила в суворо заданому ритмі. Вони підкоряються правилу 18: 9: 6: 4: 3. Це найдовша резонансна закономірність, яка відома науці на сьогодні.

Зазначається, що найшвидша планета системи TOI-178b обертається навколо своєї осі за 1,9 дня, а найбільш повільна TOI-178g - приблизно в 10 разів довше.

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Радіус найменшої планети дорівнює земній, а найбільшої перевищує радіус Землі втричі. При цьому маса планет цієї унікальної системи від 1,5 до 30 разів більше земної.

Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних астрономів підрахувала, що глибина Кракенового моря на найбільшому місяці Сатурна - Титані має бути понад 300 метрів.

Фото: L. Calçada / ESO