На Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів

Дослідники з Колгейтського університету в американському штаті Нью-Йорк знайшли на Червоні планеті сліди десятків льодовикових періодів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Earth Sky.

Для свого дослідження науковці взяли світлини 45 марсових льодовиків, які були зроблені камерами «Mars Reconnaissance Orbiter», орбітального апарату Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA). Роздільна здатність цих потужних камер становить 25 сантиметрів за піксель.

Загалом дослідники вивчили розподіл близько 60 тисяч каменів, і виявили, що велика частина цих каменів знаходилися у різних купах, які утворилися в результаті циклів наступу і відступу льоду.

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«Насправді ці валуни розповіли нам іншу історію, адже мало значення не сам їхній розмір, а те як саме вони були згруповані», - заявив планетарний геолог Джо Леві.

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Саме групування великих каменів говорить про те, що Марс пережив кілька льодовикових періодів, а саме, від шести до двадцяти за останні 300-800 мільйонів років.

Як повідомляв Укрінформ, космічний корабель OSIRIS-Rеx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) 10 травня покине орбіту астероїда Бенну та вирушить на Землю.

Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR