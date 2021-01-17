NASA вирішило відмовитися від спроб пробурити ґрунт на Марсі

NASA більше не буде намагатися пробурити ґрунт на Марсі за допомогою інструменту «кріт» апарату InSight.

Якпередає Укрінформ, про це повідомляє ScienceAlert. Завданням «Крота» (офіційно називається Heat Flow and Physical Properties Package) було пробурити ґрунтна глибину п'яти метрів. Від початку роботи на Марсі в 2019 році, «кріт» постійно стикався з проблемами. Спершу він трохи пробурив поверхню Марса, а потім зупинився. Читайте також: Марсохід NASA запише, як «звучить» Червона планета InSight здійснив посадку на Марс 26 листопада 2018 року. фото: NASA