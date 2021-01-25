Море на Титані виявилося дуже глибоким - датчик Cassini не зміг дістатися дна

Група міжнародних астрономів підрахувала, що глибина Кракенового моря на найбільшому місяці Сатурна - Титані має бути глибшою за 300 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Таким чином глибина Кракенового моря майже дорівнює висоті будівлі Крайслер Білдінг у Нью-Йорку (319 метрів).

Датчик місії Cassini від NASA навіть не зміг дістатися його дна через надто велику глибину моря.

Зазначається, що у 2014 році згідно з попередніми даними вважалося, що глибина Кракенового моря становить щонайменше 35 метрів. Вже за новими даними, ця цифра перевищує попередні дані у щонайменше 10 разів.

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За словами астрономів, розуміння глибини та складу цього моря поступово розкриє більше про таємничу хімію самого Титана, де на поверхні озер та річок переважають такі гази, як етан та метан.

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Зазначається, що якщо розмістити Кракенове море на Землі, воно б охопило всі п’ять Великих озер Північної Америки.

Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних астрономів дослідила, що щільність ядра екзопланети WASP-107b є набагато меншою, ніж раніше вважалося.