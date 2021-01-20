NASA відправить першу місію до троянських астероїдів

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу відправить у жовтні першу місію “Lucy” для дослідження троянських астероїдів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.

Троянські астроїди є кам’яними залишками зовнішніх планет Сонячної системи, які обертаються навколо Сонця на відстані Юпітера.

У NASA заявили, що сама місія “Lucy”революціонізує людські знання про планетарне походження та формування нашої Сонячної системи.

Фото: NASA