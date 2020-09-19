Учені помітили свіжий лід на північному полюсі супутника Сатурна

Астрономи з NASA проаналізували дані, зібрані станцією Cassini за 13 років досліджень, і виявили, що північна півкуля супутника Сатурна - Енцелада покрито льодом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що вчені отримали найбільш детальне зображення Енцелада в інфрачервоному світлі. Воно допомогло помітити, що північну півкулю супутника Сатурна покрито свіжим льодом. Ситуація виглядає так, що в обох півкулях Енцелада сталася схожа геологічна активність.

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Ще в 2005 році команда місії Cassini виявила, що Енцелад викидає потужні струмені льоду і газу, які, ймовірно, виходять з підлідного океану супутника. Нова карта Енцелада показує інфрачервоні сигнали, які узгоджуються з геологічної активністю на його південному полюсі.

Разом з тим, подібні особливості в інфрачервоному світлі були помічені і на північному полюсі Енцелада. Це свідчить про те, що він також покритий новим льодом.

Поява свіжого льоду на північній півкулі може бути пов'язано або з такими ж струменями, як на південному, або ж з поступовим проступанням на поверхню матеріалу підлідного океану, вважають вчені.