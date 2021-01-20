В Японії для сільського господарства розроблять дрони зі штучним інтелектом

Японська телекомунікаційна компанія-гігант NTT East планує вийти на ринок дронів, щоб допомогти сільськогосподарському сектору впоратися з проблемою гострої нестачі робочої сили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

NTT East намір створити спільне підприємство з двома іншими компаніями.

Президент NTT e-Drone Technology Танабе Хіросі сказав, що використання дронів перевершить всі колишні очікування. За його словами, нова компанія об'єднає сильні сторони учасників, щоб випередити конкурентів.

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Вона випускатиме дрони для розпилення пестицидів і насіння. Компанія також використовуватиме штучний інтелект для аналізу зроблених з повітря знімків полів. Фермери в усій Японії зможуть використовувати ці дані, щоб боротися з комахами-шкідниками.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало дозвіл компанії American Robotics на автоматизований запуск дронів, тобто для цього не потрібна людина-оператор або спостерігач поблизу місця запуску.