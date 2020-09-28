В Японії представили робота-офіціанта зі штучним інтелектом

Японська корпорація SoftBank Group Corp представила робота Servi, що, як було оголошено, допомагатиме у боротьбі з поширенням коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Як заявляють автори проєкту, Servi може доставляти замовлення до 35 кг за один раз. Робота пропонують використовувати у ресторанах кафе та готелях, зокрема, для доставки їжі, що дозволить уникати зайвих контактів між клієнтами та персоналом.

Зазначається, що робот завдяки штучному інтелекту "орієнтується" у мапі. Також завдяки оснащеним трьома сенсорам і камерою, Servi автоматично уникатиме перепон на своєму шляху.

Читайте також: Двометрові роботи розкладають товари по полицях у магазинах Токіо

Починаючи з січня наступного року відкривається можливість орендувати робота на три роки за ціною у 950 доларів США на місяць.

Як повідомляв Укрінформ, раніше японська залізнична компанія East Japan Railway Company представила кілька автономних роботів із підтримкою штучного інтелекту.

Фото: Kyodo