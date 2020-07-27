На японській залізниці представили роботів-дезінфекторів з 3D-камерами

Японська залізнична компанія East Japan Railway Company представила декілька автономних роботів із підтримкою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Kyodo News.

«У понеділок East Japan Railway Company представила декілька автономних мобільних роботів та роботів-дезінфекторів на нещодавно відкритій залізничній станції у Токіо», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, робот Clinabo CL02 дезінфікує поручні, лавочки та інші частини станції Таканави. В самому апараті, який використовує штучний інтелект, встановлені 3D-камери та сенсори для того, аби оминати перепони на дорозі.

У компанії сподіваються, що у майбутньому такі роботи зможуть працювати вже безпосередньо у середині потягів.

East Japan Railway Company серед іншого представила роботи, які допомагатимуть пасажирам перевозити багаж, їжу, напої та самих пасажирів.

Зазначається, що роботи зі штучним інтелектом також можуть надавати пасажирам розгляд потягів та виявляти підозрілі предмети на самій залізничній станції.

Фото: Kyodo