У Німеччині створили птахів-роботів

Німецька компанія Festo розробила птахів-роботів BionicSwift вагою 42 грами.

Про це повідомляє Sky News.

«Німецька інженерна компанія Festo розробила птахів-роботів, які можуть літати», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, механізовані птахи BionicSwift важать всього 42 грам.

У роботах встановлені батареї вагою у шість грамів, що дозволяє птаху літати впродовж семи хвилин у закритому приміщенні.

Зазначається, що птахи від BionicSwift можуть здійснювати польоти саме завдяки штучному пір’ю і м’яким пластинам, що покривають їхні тіла.

«Розумна взаємодія двигунів з механікою дозволяє точно відрегулювати частоту розмаху крила й кут для виконання різних маневрів», - заявили у компанії.