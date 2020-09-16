Двометрові роботи розкладають товари по полицях у магазинах Токіо

Японські мережеві магазини Lawson та FamilyMart використовують роботів, якими дистанційно керують працівники, для розміщення товарів на полицях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Обидві торгові мережі використовують робота Model-T, якого розробив японський стартап Telexistence. Він два метри заввишки, переміщується на колісній платформі й оснащений камерами, мікрофонами і сенсорами. За допомогою «пальців» на кожній з двох рук Model-T може ставити на полиці напої в пляшках та банки і миски.

«Робот може брати, піднімати та розміщувати об’єкти кількох розмірів та форм у різних локаціях», — сказав Мет Комацу, керівник відділу розвитку бізнесу у Telexistence.

Model-T назвали на честь автомобіля Ford, який на початку XX століття започаткував виробництво машин на конвеєрних лініях, а сам процес керувався працівниками віддалено.

Людина-«пілот» вдягає гарнітуру віртуальної реальності та спеціальні рукавички, завдяки яким вона може «відчувати» у своїх руках вироби, які тримає робот. Мікрофони та навушники забезпечують спілкування з покупцями.

Telexistence не планує продавати роботів та системи віртуальної реальності безпосередньо магазинам, але забезпечуватиме ними за окрему плату. Компанія не зазначає ціну, але заявляє, що вона зможе конкурувати з оплатою людської праці.

Комацу додав, що роботом можна керувати з будь-якої точки світу. Під час випробування у серпні у токійському магазині FamilyMart пілот керував роботом із відділу віртуальної реальності в офісі Telexistence на відстані восьми кілометрів від Model-T.

За словами Комацу, керування роботом не потребує спеціальної кваліфікації.

Як зазначає CNN, робот поки не може функціонувати як людина-працівник. Йому необхідно вісім секунд, щоб покласти товар на полицю, тоді як людині достатньо п’яти. Також він може розставляти лише упаковану продукцію, але не хлібобулочні вироби, фрукти та овочі.

Компанія Telexistence, створена у 2017 році, працює над покращенням характеристик робота. Завдяки штучному інтелекту компанія планує навчити робота копіювати рухи людини, щоб він працював без пілота.

Фото: CNN