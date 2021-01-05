У Туреччині безпілотники використовуватимуть у сільському господарстві

У Туреччині дозволили використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) у сільському господарстві, зокрема для обприскування сільгоспугідь.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал СNN Türk.

«Міністерство сільського та лісового господарства дозволить обприскування сільськогосподарських засобів безпілотними літальними апаратами за умови отримання відповідного дозволу», - повідомляє телеканал.

Для використання БПЛА при сільгоспроботах потрібно також отримати ліцензію.

Документи для отримання дозволу розглядатимуть у Міністерстві сільського та лісового господарства Туреччини.

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Ті, хто використовуватимуть безпілотники без дозволів або на заборонених територіях, нестимуть адміністративну відповідальність.

Як повідомлялося, Туреччина розробила і випускає БПЛА, зокрема для потреб збройних сил. На БПЛА Akıncı встановлено двигуни українського виробництва.

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У грудні минулого року Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення. Низку оборонних контрактів із турецькими компаніями підписав міністр оборони Андрій Таран. Україна і Туреччина домовилися про спільне виробництво корветів та БПЛА.

Фото: АА