У Туреччині безпілотники використовуватимуть у сільському господарстві
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал СNN Türk.
«Міністерство сільського та лісового господарства дозволить обприскування сільськогосподарських засобів безпілотними літальними апаратами за умови отримання відповідного дозволу», - повідомляє телеканал.
Для використання БПЛА при сільгоспроботах потрібно також отримати ліцензію.
Документи для отримання дозволу розглядатимуть у Міністерстві сільського та лісового господарства Туреччини.
Ті, хто використовуватимуть безпілотники без дозволів або на заборонених територіях, нестимуть адміністративну відповідальність.
Як повідомлялося, Туреччина розробила і випускає БПЛА, зокрема для потреб збройних сил. На БПЛА Akıncı встановлено двигуни українського виробництва.
У грудні минулого року Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення. Низку оборонних контрактів із турецькими компаніями підписав міністр оборони Андрій Таран. Україна і Туреччина домовилися про спільне виробництво корветів та БПЛА.
Фото: АА